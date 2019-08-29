В Европе зафиксировали резкий рост заболеваемости корью

Всемирная организация здравоохранения заявила, что корь вернулась в четыре европейские страны, которые ранее считались свободными от этой болезни.

В докладе Европейской региональной верификационной комиссии по кори и краснухе сказано, что эпидемия кори возобновилась в Великобритании, Албании, Чехии и Греции, передает РИА «Новости».

«Возобновление распространения кори вызывает озабоченность. Если в каждом сообществе не будет достигнут и сохранен высокий уровень иммунизации населения, дети и взрослые будут страдать, а некоторые – трагически погибать», – заявил председатель комиссии Гюнтер Пфафф.

В Комиссии отмечают, что по состоянию на конец 2018 года 35 стран Европейского региона ВОЗ смогли полностью избавиться от кори.

Еще в 12 странах, включая Украину и Россию, по-прежнему наблюдается эндемичная передача кори. Только за первые полгода 2019 года было зарегистрировано порядка 90 тыс. случаев заражения корью.

По данным ВОЗ, за первые 6 месяцев 2018 года было зарегистрировано более 42 тыс. случаев кори. При этом 73% случаев были зарегистрированы на Украине, в Сербии и Франции.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как эпидемия кори на Украине угрожает жителям России.