В Польше отказали США в лидерстве «в морально-политическом смысле»

Соединенные Штаты утратили позиции мирового лидера «в морально-политическом смысле», считает лауреат Нобелевской премии мира, бывший польский президент Лех Валенса.

«В течение многих лет Соединенные Штаты были империей добра, которая вела мир. Сегодня США перестали быть крупнейшей мировой державой», – сказал Валенса в интервью газете «Речь посполита», отвечая на вопрос о предстоящем визите американского президента Дональда Трампа в республику.

По его словам, в военном отношении США все еще обладают преимуществом, в экономическом отношении – «немного доминируют над другими». «Но в морально-политическом отношении США перестали быть мировым лидером», – приводит его слова ТАСС.

«Президент Трамп, я призываю вас восстановить позиции мирового лидера для США. Миру нужно лидерство, лидерство США. Морально-политическое, а не только экономическое и военное», – добавил он, назвав свое обращение «посланием американским друзьям и самому президенту Трампу».

Президент США будет с визитом в Польше 31 августа – 2 сентября.

В преддверии визита Трампа в Польшу 23 бывших дипломата написали ему открытое письмо, где пожаловалась на отсутствие верховенства права в республике.