Бывшие послы Польши пожаловались Трампу на отсутствие верховенства права в стране

В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Польшу 23 бывших дипломата написали ему открытое письмо, где пожаловалась на отсутствие верховенства права в республике.

«Господин президент, вы прибываете в страну, где отсутствует верховенство права. Ваш сильный голос, призывающий к терпимости и взаимному уважению, а также соблюдению положений конституции и других законов, может иметь историческое значение. Только свободные, демократически управляемые государства могут создать прочное и эффективное сообщество, способное защитить себя от агрессии, авторитаризма и лжи», – сказано в письме, передает РИА «Новости».

Авторы письма утверждают, что в Польше «уже несколько лет нарастает процесс нарушения» конституции.

«Демонтировано разделение властей, уничтожается независимая судебная система. Права человека ограничены, а растущее давление в отношении политических противников и меньшинств – этнических, религиозных, сексуальных – правительство не только терпит, но даже вдохновляет», – сказано в документе.

Дональд Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Также американский президент выступит перед военнослужащими.