Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности. Подробности...
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Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Родина-мать требует подвига

Сергей Мардан, публицист
Наши публичные персоны должны соответствовать великим предшественникам, иначе нам неинтересно. Неудача рассматривается, как катастрофа. Мы не хотим, чтобы страна развивалась медленно и спокойно. Мы хотим быстро и сразу. Подробности...
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Когнитивная Сталинградская битва уже идет

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Это вы лично и есть – тот самый противник для «публицистов» и «экспертов», которые пока еще нам дарят честь проживать в этой стране. И именно вашу способность к сопротивлению надо подавить. Что они с радостью и делают. Подробности...
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США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
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    Грузия потребовала от России невозможного

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

              29 августа 2019, 14:31

              Текст: Алина Назарова

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              Основатель китайской компании Alibaba Джек Ма выразил мнение, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю.

              «В ближайшие 10-20 лет все люди, страны, правительства должны заняться реформой системы образования, чтобы быть уверенными в том, что наши дети смогут найти такую работу, которая занимала бы три дня в неделю, четыре часа в день», – заявил предприниматель, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

              При этом, по его словам, развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест. «У компьютеров есть только чипы, в то время как у людей – сердце. Знания идут именно из сердца», –заявил Ма, добавив, что искусственный интеллект позволит людям «иметь больше времени, чтобы наслаждаться своей жизнью».

              Между тем еще в апреле Ма выступил в защиту культуры сверхурочной работы, которая распространена в его компании. Он подчеркнул, что «возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера – это благословение», а также указал, что никогда не откажется от своей привычки проводить долгие часы на рабочем месте.

              Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруд до конца сентября должен представить кабмину свою позицию о перспективах нововведения. 

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России. 


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