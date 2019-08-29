Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель китайской компании Alibaba Джек Ма выразил мнение, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю.

«В ближайшие 10-20 лет все люди, страны, правительства должны заняться реформой системы образования, чтобы быть уверенными в том, что наши дети смогут найти такую работу, которая занимала бы три дня в неделю, четыре часа в день», – заявил предприниматель, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом, по его словам, развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест. «У компьютеров есть только чипы, в то время как у людей – сердце. Знания идут именно из сердца», –заявил Ма, добавив, что искусственный интеллект позволит людям «иметь больше времени, чтобы наслаждаться своей жизнью».

Между тем еще в апреле Ма выступил в защиту культуры сверхурочной работы, которая распространена в его компании. Он подчеркнул, что «возможность работать шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера – это благословение», а также указал, что никогда не откажется от своей привычки проводить долгие часы на рабочем месте.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруд до конца сентября должен представить кабмину свою позицию о перспективах нововведения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.