Истребители ЧФ провели пуски ракет по мишеням

Истребители Су-30СМ Черноморского флота (ЧФ) провели пуски управляемых ракет по морским мишеням, сообщил отдел информационного обеспечения флота.

«Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота отработали поиск и уничтожение отряда кораблей условного противника в рамках проходящего командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа», – отмечается в сообщении ЧФ, передает ТАСС.

Экипажи истребителей провели разведку и обнаружение целей, которые были сымитированы большими корабельными щитами-мишенями.

После получения указаний Су-30СМ провели боевые пуски ракет.

«Средствами объективного контроля, ведущими наблюдение и контроль за ходом учения, было подтверждено успешное поражение всех назначенных целей», – подчеркнули в ЧФ.

Учения подразделений Черноморского флота России, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, начались 19 августа. В них задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации.

Ранее сообщалось, что в зону учений ЧФ заходил малый разведывательный корабль «Переяслав» военно-морских сил Украины.