Стал известен объем трафика по Крымскому мосту с начала лета

Более 2,25 млн автомобилей проехало с начала лета по Крымскому мосту, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

«Всего за летнее время по мосту проехало 2,25 млн транспортных средств, в том числе 200 тыс. грузовиков и 25 тыс. туристических и рейсовых автобусов. Это больше, чем в прошлом году, на 8,5%», – передает ТАСС слова начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова.

Сообщается также, что рост потока связан с увеличением объемов грузовых и пассажирских перевозок: почти 200 тыс. фур и 25 тыс. рейсовых и туристических автобусов пересекли пролив за лето. Сезонный трафик легковых автомобилей достиг высокого прошлогоднего показателя.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало около 7 млн машин. Это больше, чем перевезла Керченская паромная переправа с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).

Напомним, 12 августа сообщалось, что на мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд трафика, который составил 36 тыс. машин за сутки.

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