Аэропорт в Саудовской Аравии подвергся удару крылатой ракеты из Йемена

Воздушная гавань города Абха в Саудовской Аравии подверглась удару крылатой ракеты, выпущенной сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщил телеканал «Аль-Арабия».

По данным телеканала, в результате атаки никто не пострадал. Представитель аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что проводится расследование инцидента, передает ТАСС.

Незадолго до атаки аравийская коалиция сообщила о перехвате беспилотника хуситов, выпущенного в сторону Саудовской Аравии.

Отметим, это далеко не первый раз, когда Саудовская Аравия подверлась атаке с территории Йемена. Так, 30 и 15 июня беспилотники хуситов атаковали аэропорты в Саудовской Аравии, а 11 июня дроны хуситы атаковали саудовскую авиабазу.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, с вторжением в Йемен коалиции во главе с Саудовской Аравией.