Итальянский «друг Путина» обвинил бывших союзников по коалиции в заговоре

Итальянское движение «5 звезд» заключило политическое соглашение с Демократической партией (ДП) для формирования нового правительства с Джузеппе Конте во главе, об этом сообщил лидер «Движения» Луиджи Ди Майо.

«Мы заключили политическое соглашение с ДП, чтобы Джузеппе Конте смог сформировать стабильное правительство на долгосрочную перспективу», – заявил Ди Майо, передает ТАСС.

Он уточнил, что больше года назад его партия указала на Конте.

Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против нового правительства и обвинил их в заговоре против интересов итальянцев.

«Это правительство создается под знаком ненависти к «Лиге», самой популярной партии в стране. Этот замысел исходит из вне, чтобы распродать итальянские компании. В слабом правительстве заинтересованы в европейских столицах – Париже, Берлине, Брюсселе. Совершенно очевидно, что никто не допустил бы одобрения отважного и смелого бюджета, основанного на единой шкале налогообложения», – сказал Сальвини. После встречи с президентом Серджо Маттареллой.

Сальвини подчеркнул, что на Конте как на нового премьера указала G7. Конте представлял Италию на саммите организации, в его поддержку выступил президент США Дональд Трамп.

«У нас теперь будут премьер по указке Парижа, Берлина и Брюсселя, потому что никому не нужно правительство, отстаивающее гордость и суверенитет своего народа, и [Демократическая] партия, которая проиграла все возможные последние выборы на всех уровнях – национальном, региональном, муниципальном, европейском», – сказал Сальвини.

Он заявил, что единственным путем выхода из кризиса являются новые выборы и предрек новому кабинету полгода работы.

Напомним, Сальвини на Западе часто называют «другом Путина». Газета ВЗГЛЯД изучала, чем может закончиться новый политический кризис в Италии.