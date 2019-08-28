Россия разработает тяжелый вертолет специально для Китая

Холдинг «Вертолеты России» займется разработкой тяжелого гражданского вертолета, который будет предназначен только для китайского рынка, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сугубо для китайского рынка нашей компанией «Вертолеты России» будет разрабатываться тяжелый гражданский вертолет», – передает слова Мантурова ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какой помощи ждет Китай от России в области авиации.