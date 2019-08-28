Росстат зафиксировал в конце августа снижение цен на фрукты и овощи

За неделю с 20 по 26 августа Росстат зафиксировал в России нулевую инфляцию. С начала августа наблюдалось снижение индекса потребительские цен на 0,2%, а с начала года рост цен составил 2,5%

«За период с 20 по 26 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала августа он составил 99,8%, с начала года – 102,5%», – говорится в сообщении Росстата.

Наибольшее снижение цен показывают овощи и фрукты, в том числе помидоры – на 7,9%, лук репчатый – на 6,9%, морковь – на 5,6%, картофель – на 5,5%. В то же время за минувшую неделю на 1,2% выросли цены на куриные яйца и на молоко на 0,5%.



При этом Уровень цен на бензин за последнюю неделю не изменился.