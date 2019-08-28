Доказана неубедительность отговорки Рогозина, не желающего лететь в космос

Глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов сообщил, что новый российский космический корабль «Федерация» позволит увеличить рост космонавтов, которые смогут на нем полететь. Поэтому в него поместиться и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Новый корабль, который на стенде Ракетно-космической корпорации «Энергия» представлен, он с расширенными антропометрическим данными. Только я думаю, вы вывод сделаете неправильный, что их под генерального директора расширили», – сказал Власов на авиакосмическом салоне МАКС-2019, передает РИА «Новости».

Глава ЦПК отметил, что для нового корабля параметры отбора космонавтов будут расширены.

«Космонавты становятся выше», – пояснил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не полетит на МКС вслед за роботом «Федором» из-за высокого роста.