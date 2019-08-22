Рогозин отказался лететь на МКС за роботом «Федором» из-за высокого роста

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не полетит на МКС вслед за роботом «Федором» из-за высокого роста.

Во время визита Рогозина в Ракетно-космический центр «Прогресс» ему был задан вопрос о том, не планирует ли он полететь в космос после запуска робота «Федора».

«Я точно не слетаю, потому что один метр 90 см ростом. Рост ограничение пока 180 см. Это шутка, конечно», – сказал он, передает РИА «Новости».

Глава Роскосмоса добавил, что прошел первый этап тренировок вместе с новым набором в ряды космонавтов, он совершил с ними полет на самолете в ходе испытаний на невесомость. «Это сложно, я сам спортсмен, мастер спорта (по гандболу, – прим. ВЗГЛЯД), но тяжело все равно», – отметил Рогозин.

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета, которая доставит антропоморфного робота «Федора» (Skybot F-850) на МКС. Позже «Федор» доложил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме.