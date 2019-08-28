Названа причина пожара на строящемся судне в Нижнем Новгороде

Причиной пожара на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде могло стать нарушение техники безопасности, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«По предварительным выводам, можно сказать, что это (произошло вследствие) нарушения техники безопасности. Главное, чтобы руководство завода сделало из этого соответствующие выводы, и руководство других предприятий (тоже)», – цитирует ТАСС Никитина.

По факту пожара на заводе, где погибли два человека, СК России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Завод продолжает работу в штатном режиме, работы не останавливались.

В среду утром на строящемся сухогрузе на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар. Двое рабочих погибли, еще один получил ранения. Возгорание произошло в результате вспышки кислорода в техническом помещении.