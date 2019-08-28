При пожаре на строящемся судне в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих

На строящемся сухогрузе на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, двое рабочих погибли, еще один получил ранения.

Как сообщили ГУ МЧС по Нижегородской области, информация о пожаре на заводе «Красное Сормово» поступила в среду в 8.21.

Возгорание возникло из-за короткого замыкания в рулевом механизме строящегося корабля в цехе «Судоверфь». Площадь возгорания составила 5 кв. метров, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

«Возгорание произошло 28 августа в 8.23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли», – сообщили в пресс-службе завода.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывают помощь. В настоящее время открытое горение на судоверфи «Красное Сормово» ликвидировано.