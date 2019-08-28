Украинский политолог попался на лжи о мирном характере акций в Киеве

Украинский политолог Василий Вакаров неудачно попытался доказать мирный характер акций в День независимости Украины в Киеве, но его подвел плакат «Смерть России».

В ходе ток-шоу «Кто против?» Вакаров заявил, что все массовые акции в День независимости Украины, 24 августа, были антивоенными и проходили при полном отсутствии агрессивных настроений. Тогда ведущий передачи Дмитрий Куликов попросил украинца найти на фотографиях с акций хоть один антивоенный плакат. Вакаров попытался уйти от ответа, однако ему этого не удалось сделать.

«Вот лозунги «Украина будет украинской» и «Смерть России». А лозунга за мир не было», – отметил ведущий, отмечает «Царьград».

В ответ на это Вакаров начал говорить, что якобы плакат «Смерть России» принесли «какие-то не те ребята». На что Куликов справедливо заметил, что как бы то ни было, лозунга за мир найти все же не удалось, а вот агрессия была видна отовсюду.

Не найдя аргументов о «мирных лозунгах», Вакаров начал обвинять авторов антироссийского плаката в проплаченности. По его словам, любой желающий вообще мог прийти с любым плакатом.

«Вы начали с того, что это был марш за мир. И вы соврали. А мы никуда не можем выйти. Потому что все здесь стоящие – к вам невъездные. Во-вторых, это будет вмешательство в ваши внутренние дела», – заметил ведущий.

Ранее Вакаров обиделся за то, что Украину сравнили с Сомали за действия по захвату российских судов.