Спецназовец оказался парализован после избиения толпой хулиганов в Уфе

Уфимский спецназовец Александр Воронцов, участник операции по спасению заложников в Беслане, перенес сложные операции на черепе после избиения группой молодых людей. Сейчас мужчина парализован и не может дать показания следствию.

Ветеран боевых действий на Кавказе, участник операции в Беслане в 2004 году Александр Воронцов был избит толпой хулиганов в июле, после чего мужчина перенес несколько операций и недавно вышел из комы, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Александр был около 10 дней в коме, недавно очнулся. Он получил серьезную черепно-мозговую травму, медики сделали операцию, удалили на черепе кость длиной 20 сантиметров. Сегодня у него парализована левая сторона тела: лицо, руки и ноги. Врачи оказывают профессиональную первичную помочь, и по медицинским показаниям Воронцову пока не разрешено давать показания следователям», – сообщил адвокат пострадавшего Альберт Курманов.

Он рассказал, что Александр женат, воспитывает детей, у него есть мама, которая не отходит от сына в больничной палате.

«Он ветеран боевых действий на Кавказе, был в горячих точках, освобождал заложников в Беслане. Как ветеран он получает пенсию, но этого недостаточно, чтобы оплатить все расходы на восстановление здоровья. Остро стоит вопрос финансов, на какие средства проходить реабилитацию, а по прогнозам врачей, нужна серьезная и долгая реабилитация, чтобы он мог жить полноценной жизнью, зарабатывать, кормить семью», – отметил адвокат.

В полиции по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

«Следствие ведется профессионально, очень активно. Наша задача – чтобы были наказаны виновники, а в ходе судебных разбирательств подадим и на компенсацию вреда здоровья, но судебные решения в таких вопросах обычно исполняются долго, по причине того, что у ответчика может не быть средств, потому семья надеется на помощь благотворителей», – добавил Курманов.

Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек.