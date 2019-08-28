Авиаугонщика из Югры отправили на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) направил Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот» в январе этого года, на принудительное лечение, сообщил адвокат Шаповалова Евгений Жердев.

«(Суд постановил принять) меры медицинского характера, (поместить) в стационар на принудительное лечение», – передает ТАСС слова Жередева.

В январе Шаповалов попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, выполнявшего рейс Сургут – Москва, и заставил изменить курс воздушного судна на Афганистан. Также он заявлял, что у него якобы есть оружие.

Командир Boeing решил посадить самолет в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки, где «авиаугонщика» задержали. Шаповалов был арестован.

Напомним, в июне Уральское следственное управление на транспорте СК сообщило, что Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета «Аэрофлота», признан невменяемым по итогам психолого-психиатрической судебной экспертизы.

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