«Авиаугонщика» из Югры признали невменяемым

Житель Сургутского района ХМАО Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета «Аэрофлота», признан невменяемым по итогам психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, дело Шаповалова «направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера», передает РИА «Новости».

Отмечается, что следователи допросили не менее 100 человек и провели ряд экспертиз, в том числе комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

В соответствии с ее заключением, как подчеркнули в следственном управлении, Шаповалов «признан невменяемым, страдающим психическим расстройством».

Напомним, в январе Шаповалов попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, выполнявшего рейс Сургут – Москва, и заставил изменить курс воздушного судна на Афганистан. Также он заявлял, что у него якобы есть оружие.

Командир Boeing решил посадить самолет в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки, где «авиаугонщика» задержали. Шаповалов был арестован.