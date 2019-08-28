В Совфеде назвали причину проблем американских сенаторов с визой в Россию

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал вынужденной реакцией внесение в российский стоп-лист американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи.

«Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев. И мы всегда и везде четко обозначали коллегам в Конгрессе российскую позицию: готовы ликвидировать эти списки, как только будут ликвидированы американские», – передает ТАСС сообщение Косачева в Facebook.

Он добавил, что Россия предложила американцам разово выводить из-под санкций парламентариев для официальных поездок, но США никак не отреагировали.

Напомним, в понедельник пожаловался на отказ в получении визы в Россию американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон. Днем позже сенатор-демократ Крис Мерфи также заявил, что ему отказали в получении визы для въезда в Россию.

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