Госдеп назвал причину удаления Палестины из списка стран и территорий

Госдепартамент США заявил, что удаление Палестины из списка стран и территорий произошло из-за обновления сайта ведомства, а не по причине изменения политики Вашингтона.

«Сайт обновляется. Наша политика (в отношении Палестины) не менялась», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой телеканал CNN.

Ранее Палестина пропала из списка стран и территорий на сайте Госдепа, США никак не прокомментировали эту ситуацию.

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что Палестинская автономия осуждает американское ведомство за этот инцидент.

Ранее США придумали план «сделки века, при помощи которой планируется урегулировать палестинскую проблему. Однако позже в предлагаемой Штатами сделке усмотрели «заговор против Палестины».