Назначен посол России на Олимпиаде в Токио

Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«ОКР рад анонсировать, что наша прославленная спортсменка Евгения Медведева будет послом олимпийской команды России в 2020 году», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

Напомним, фигуристка Евгения Медведева, получив серебро Олимпиады-2018 и уступив Алине Загитовой, сменила тренера Этери Тутберидзе на канадца Брайана Орсера и уехала тренироваться за границу. За этим последовал спад в ее спортивных результатах: по итогам чемпионата России Медведева заняла седьмое место, не смогла пробиться в финал Гран-при и не выступала на чемпионате Европы в Минске.

В феврале Медведева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России, который прошел в Великом Новгороде.

На чемпионате мира в Японии победу одержала Алина Загитова, Евгения Медведева показала третий результат.

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