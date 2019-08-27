Роскосмос впервые показал макет «Ангары-А3»

На авиакосмическом салоне МАКС-2019 впервые продемонстрировали макет ракеты-носителя «Ангара-А3», от создания которой ранее отказался Роскосмос.

Разработчик ракет Центр Хруничева представил в подмосковном Жуковском макет ракеты в ряду других носителей семейства «Ангара», передает РИА «Новости».

Ранее лава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос откажется от создания средней модификации ракеты «Ангара» из-за схожих характеристик с перспективным носителем «Союз-5».

«Ангара» – это семейство унифицированных ракет-носителей легкого («Ангара-1.2»), среднего («Ангара-А3») и тяжелого («Ангара-А5», «Ангара-А7») классов грузоподъемностью от 1 до 35 тонн. Два пуска легкой и тяжелой версии «Ангары» были проведены в 2014 году.

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