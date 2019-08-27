Назван самый популярный российский фильм XXI века

«Легенда №17» режиссера Николая Лебедева стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, следует из статистики «Кино Mail.ru».

День российского кино ежегодно отмечается 27 августа.

«Аналитики Кино Mail.ru изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в 21 веке, и выявили те из них, которым зрители поставили наибольшее количество оценок. Абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм – спортивная драма «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли, за которую в каждой из возрастных групп (18-55+) голосовали активнее, чем за какие-либо другие фильмы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы проекта.

Для составления рейтинга были проанализированы около 6 млн оценок пользователей.

Отметим, что во вторник отмечается день памяти двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира хоккеиста Валерия Харламова, погибшего в автокатастрофе 27 августа 1981 года, ставшего прототипом героя Козловского.

Напомним, ранее кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом.

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