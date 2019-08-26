Медведев подписал документ о переименовании родового села Кадырова

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании села Центарой в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни и отца Рамзана Кадырова Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Дорогие друзья! Сегодня Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу. Дмитрий Анатольевич в телефонном разговоре просил передать слова поздравления жителям Ахмат-Юрта и всей Чечни. Это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении Дмитрия Анатольевича и всего руководства нашей страны к памяти выдающегося религиозного, политического и государственного деятеля современности, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова», – написал глава Чечни в своем профиле в соцсети «Вконтакте».

Напомним, ранее граждане села Центарой попросили переименовать населенный пункт в честь Ахмата-Хаджи Кадырова.