Родовое село Кадырова попросили переименовать в Ахмат-Юрт

Граждане в поселке Центарой Курчалоевского района Чечни, откуда родом первый президент республики Ахмат Кадыров, собрались на сход и попросили власти переименовать населенный пункт в Ахмат-Юрт, сообщили в Общественной палате региона.

«За предложение переименовать Центарой в Ахмат-Юрт проголосовали все участники схода единогласно», – сообщили в республиканской Общественной палате, передает «Интерфакс».

Участники схода отметили, что Ахмат Кадыров «сумел добиться победы над терроризмом» и имеет выдающиеся заслуги перед Россией и чеченским народом.