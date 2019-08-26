Юань упал до рекордно низкого уровня на фоне торговой войны США и Китая

Курс китайского юаня достиг 11-летнего минимума после возобновления торговой войны между США и Китаем.

Юань подешевел до 7,1425 за доллар – это минимальная отметка с 2008 года. Вместе с тем офшорный юань опустился до 7,1859 за доллар, передает «Интерфакс».

При этом народный банк Китая установил справочный курс нацвалюты на отметке 7,0570 за доллар, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

Отмечается, что рыночный курс юаня может отклоняться от официального справочного значения не более чем на 2% в любую из сторон в течение дня.

Между тем в МИД Китая заявили, что призыв президента США Дональда Трампа американским компаниям уйти из Китая больше похож на политический лозунг, передает ТАСС.

«Отзыв американских компаний из Китая – это скорее политический слоган. Если это все же произойдет, в конце концов, Соединенные Штаты пострадают сами», – сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат уверен, что экономики двух стран взаимосвязаны и уход американских компаний из Китая подорвет рост мировой экономики. Он порекомендовал США учесть все «плюсы и минусы вопроса и не действовать импульсивно».

«Отчуждение от китайской экономики в действительности означает отчуждение от мира и от будущего», – указал Гэн Шуан.

Ранее сообщалось, что девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли за один день более 14 млрд долларов из-за обострения торгового конфликта США и Китая.

Напомним, Китай заявил, что в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США. После этого Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции. Минфин США объяснил право Трампа запугивать работающие с Китаем компании.