Участник несанкционированной акции в Москве Подкопаев попросил о суде в особом порядке

Обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля Иван Подкопаев попросил о суде в особом порядке, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.

По ее словам, заседание пройдет 3 сентября. Если суд пройдет в особом порядке, то Подкопаеву назначат срок не выше двух третей от максимального, сообщает «Медиазона».

СК завершил расследование дела Подкопаева на прошлой неделе. Изначально дело против него возбудили по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках), но затем предъявили новое обвинение и выделили дело в отдельное производство.

По версии следствия, 27 июля в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в сторону сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь.

Хотя Подкопаева задержали по горячим следам, он отрицал причастность к нападению. В ходе личного досмотра у него были изъяты ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми молодой человек прибыл на акцию.

Ранее в понедельник сообщалось, что обвиняемый в применении насилия в отношении бойца Росгвардии на акции 27 июля Данил Беглец также признал вину и решил просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.