Иран направил эсминец в Аденский залив

Тегеран для обеспечения безопасности иранских судов направил эсминец в Аденский залив, передает агентство IRNA со ссылкой на заместителя командующего иранской армией контр-адмирала Хабиболла Сайяри.

Контр-адмирал отметил, что эсминец направляется в Аденский залив в сопровождении вертолетоносца и логистического судна, передает ТАСС.

Между тем официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил о продаже нефти с танкера Adrian Darya (бывший Grace 1). По его словам, теперь владелец груза определяет, куда судна направится, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB.

На прошлой неделе стало известно, что Adrian Darya покидает воды Гибралтара.

Напомним, танкер шел под флагом Панамы, когда его задержали. Гибралтар заверил, что самостоятельно принял решение о задержании, хотя озвучивалась информация, что инициатива исходила из Вашингтона. При этом США открыто требовали задержать танкер.