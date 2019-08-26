БРК «Утес» в Крыму получит новую ракету

Береговой ракетный комплекс «Утес» подземного базирования в Крыму в перспективе получит новую ракету, сообщил гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

По словам Леонова, завершившиеся недавно ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе «Утес» были необходимы, так как комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе ВМС Украины, стал непригодным для использования.

«Успешные пуски после проведенных работ показали готовность комплекса к защите крымского побережья. Поэтому какое-то время он будет работать с ракетами «Прогресс». В дальнейшем будет проведено переоснащение комплекса на новые образцы ракет», – передает ТАСС слова Леоноваа.

Дальность полета противокорабельной ракеты «Прогресс» составляет 460 километров.

Ранее информированный источник сообщил, что в Крыму к 2020 году может быть развернут первый береговой ракетный комплекс «Бастион» шахтного базирования, который будет использовать противокорабельные «Яхонты» и разрабатываемые в настоящее время перспективные варианты ракет.

Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что дивизион шахтного берегового ракетного комплекса «Утес» восстановлен в Крыму, на его базе планируется развернуть ракетный комплекс «Бастион».