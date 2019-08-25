Глава МИД Ирана встретился с Макроном на саммите G7

На полях саммита G7 состоялись переговоры главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и президента Франции Эммануэля Макрона.

Зариф сообщил, что перед встречей с Макроном провел переговоры с французскими министрами. По словам главы МИД Ирана, сторонам предстоит пройти трудный путь.

Во встрече приняли участие дипломатические советники Германии и Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters и BFMTV.

Елисейский дворец заявил, что переговоры получились «позитивными», они «будут продолжаться».

В Елисейском дворце заявили, что визит иранского министра организовали «в очень короткие сроки». Других членов G7 проинформировали, как только это стало возможным.

При этом Париж утверждает, что Зарифа пригласили «по согласованию с США».

Напомним, Зариф в воскресенье прибыл во французский Биарриц. В Белом доме заявили, что американского президента Дональда Трампа не предупредили о визите иранского министра во Францию.

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