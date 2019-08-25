В театре отреагировали на сообщения о госпитализации Меньшикова

Народный артист России Олег Меньшиков не попадал в реанимацию, сообщили в Театре имени М.Н. Ермоловой.

«Вы что, с ума сошли? Какая реанимация?» – возмутились в театре в ответ на вопрос «Московского комсомольца» о госпитализации Меньшикова.

Представитель театра добавил, что еще до закрытия сезона артист собирался обследоваться, «но все руки не доходили».

Издание предполагает, что актер решил пройти обследование перед новым театральным сезоном, который откроется 9 сентября.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 59-летнего актера экстренно госпитализировали. Актеру якобы стало плохо после употребления алкоголя.