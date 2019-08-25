В Польшу пригласили российскую делегацию высокого ранга

В январе 2020 года Польша ожидает визита делегации высокого ранга из России на памятные мероприятия к годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме», – передает его слова RT.

Он добавил, что приглашения иностранным делегациям отправляет музей, действующий на месте лагеря.

Ранее сообщалось о возможности приезда на годовщину освобождения Освенцима в Польшу президента России Владимира Путина.

Также в феврале пресс-секретарь польского президента сообщал, что власти Польши хотели бы видеть на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны всех желающих, однако позже заявили, что присутствие Путина неуместно.