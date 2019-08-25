Жена Мамонова рассказала о состоянии музыканта после инфаркта

Состояние здоровья актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, однако он по-прежнему в реанимации, сообщила его жена Ольга Мамонова

«Врачи говорят, что состояние стабильное, он в реанимации. Сегодня утром позвонил и послал меня за плеером и дисками. Сказал, что хочет послушать музыку и проповеди отца Дмитрия Смирнова», – передает ее слова ТАСС.

Накануне она сообщила, что основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова экстренно госпитализировали с инфарктом, все его концерты отменили.