Макрон рассердил Белый дом давлением на Трампа

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона оказать давление на главу американского государства Дональда Трампа вызвала недовольство в Белом доме, сообщают СМИ.

В частных разговорах члены администрации США раскритиковали французского лидера за то, что он пытался склонить Трампа к обсуждению «нишевых вопросов». В частности, речь идет о проблемах климата и развитии Африки, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Также в Белом доме остались недовольны инициативой французской стороны устроить рабочий завтрак в режиме тет-а-тет в Биаррице, который не был запланирован заранее.

Макрон на этой встрече уговорил Трампа обсудить вопросы экологии, включая пожары в Амазонии. Он получил поддержку американского лидера в вопросах, которые в большей степени отвечают политическим интересам самого Макрона.

Напомним, официально открылся накануне. Трамп, оценивая саммит, заявил, что «Франция и ее президент Эммануэль Макрон проделали прекрасную работу».

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