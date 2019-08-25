Британия на саммите G7 решила пригрозить ЕС не платить 37 млрд долларов

Глава британского правительства Борис Джонсон на саммите G7 заявит, что Лондон может снизить размер отступных на 37 млрд долларов, если ЕС и Великобритания не заключат сделку по Brexit.

В Биаррице Джонсон заявит, что вместо 39 млрд фунтов стерлингов (48 млрд долларов) ЕС может получить только 9 млрд фунтов (11 млрд долларов) или даже 7 млрд фунтов (8,6 млрд долларов), передает ТАСС со ссылкой на Mail on Sunday.

Еще в июне Джонсон сказал, что Евросоюз не получит от Лондона деньги за Brexit, пока сделка о выходе из ЕС не будет устраивать Великобританию.

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