В московских аэропортах отменили или задержали более 50 рейсов

В аэропортах Москвы в субботу 39 рейсов задержано и 12 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 8.10 мск во Внуково девять рейсов задержано и два отменено, в Домодедово 30 рейсов задержано и 10 отменено, говорится в сообщении на сайте сервиса.

Информации по Шереметьево и аэропорту Жуковский нет.

Отметим, что синоптики пообещали москвичам в субботу погоду без осадков, с переменной облачностью.