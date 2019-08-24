Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 22–24 градусов, по области – до 20–25 градусов.

Ветер западный, 5–10 м/c

Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается 13–15 градусов в Москве, 10–15 – по области.