Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».

В аккаунте посольства Украины в Великобритании в Twitter опубликована видеозапись, на которой британские дипломаты на украинском языке читают текст песни Тараса Петриненко «Украина».

В конце ролика к поздравлениям присоединяется Борис Джонсон, который произносит первую часть приветствия и лозунга украинских националистов: «Слава Украине!». На следующем кадре сотрудники посольства отвечают: «Героям слава!».

В прошлом году президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя бандеровское приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!».

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась обращаться к украинским военным с бандеровским приветствием.

Приветствие «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» использовались Организацией украинских националистов (ОУН*) и Украинской повстанческой армии* (УПА*) (запрещены в России). Обе организации сотрудничали с фашистской Германией.