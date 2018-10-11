Меркель отказалась обращаться к украинским военным с бандеровским приветствием

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Киев обратилась к военнослужащим Украины на украинском языке, военные ответили ей националистическим приветствием.

Видео с приветствием Меркель к военным, которые выстроились вдоль Мариинского дворца в Киеве, опубликовано на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

После того, как прозвучали гимны Украины и Германии, Меркель поприветствовала военных, сказав «Вiтаю, воїни» («Приветствую, воины» с украинского; на видео – 5.52). В ответ они прокричали «Героям слава!» – вторую часть приветствия, которая ранее использовалось националистами в подразделениях ОУН* и УПА* как ответ на слова «Слава Украине!»

Напомним, в октябре президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя бандеровское приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!».

При этом на Украине подчеркивают, что это не националистическое приветствие, хотя и указывают на использование его в УПА.

Ранее российский сенатор предсказывал Украине будущее нацистской Германии.

В ходе визита в Киев Меркель заявила, что Германия выступит за продление санкций против России из-за медленного прогресса по минским договоренностям.