США назвали дату вступления в силу второго пакета санкций по Скрипалям

Государственный департамент США сообщил о вступлении в силу с 26 августа второго пакета санкций по делу Скрипалей.

Об этом говорится в официальном уведомлении, распространенном в базе Федреестра США, передает ТАСС.

Сам документ будет опубликован 26 августа, тогда же вступят в силу и ограничительные меры.

Отмечается, что речь идет о санкциях, о введении которых было объявлено в начале августа США.

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале августа подписал указ о введении второго пакета американских санкций против России по так называемому делу Скрипалей.

Новые меры ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. Позже в США разъяснили влияние новых американских санкций на российские госкомпании.