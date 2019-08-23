Звучание гимна России на Красной площади изменится

Ремонт и реставрация Спасской башни почти завершены. Куранты, исполняющие государственный гимн России, зазвучат по-новому уже в 2020 году, заявил комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.

Хлебников сообщил, что «ремонт Спасской башни в основном завершен», передает РИА «Новости».

«Планируются ремонтные и профилактические работы часового механизма в целях совершенствования звукоряда боя колоколов при исполнении государственного гимна. Сейчас это исполняется так, что не каждый понимает, что звучит гимн. Надеюсь, что в следующем году работы будут завершены», – добавил он.

Он заметил, что рубиновые звезды на башнях Кремля менять на двуглавых орлов не планируется.

«Более того, реставрация башен, где находятся звезды, практически завершена: рубиновое стекло в отдельных случаях менялось», – добавил комендант.

Хлебников пояснил, что кремлевские звезды сделаны не из драгоценного камня, а из специального стекла: «Рубиновое стекло, сваренное по особой технологии, не драгоценный камень».

По его словам, техническое обслуживание звезд происходит сезонно: весна-лето-зима-осень. «Их природа и так хорошо моет. Замена предусмотрена ламп, есть специальные приспособления, лестницы, подъемники, которые позволяют это делать безопасно», – отметил он.

Комендант рассказал также, что полная реставрация стен и башен Московского Кремля завершится до конца 2021 года.

Тогда же, в 2020-2021 годах, откроется подземный музей Московского Кремля. Хлебников отметил, что «проект музея сложный с технической точки зрения».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД