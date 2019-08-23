Эксперт сравнил отказ оппозиции провести согласованный митинг 25 августа с террором

«Оппозиции уже не первый раз согласовывают митинг, но они отказываются его проводить 25 августа, и теперь они хотят устроить заварушку накануне Дня знаний. Это сознательная провокация конфликта и силового противостояния», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя призывы радикальных оппозиционеров к проведению незаконного митинга в центре столицы 31 августа.

«Поскольку такое поведение несистемной оппозиции становится постоянным – у меня появляется вопрос к власти: сколько можно терпеть простым москвичам и гостям столицы вот этот абсолютный беспредел?», – задался вопросом член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев.

«В связи с этим возникает настоятельное требование к ужесточению законодательства по противодействию организации несанкционированных акций. Потому что такие действия сравнимы с организацией террористических актов», – добавил политолог.

По его словам, дело даже не в том, что митингующие мешают отдыхать остальным гражданам, а в том, что «они могут помешать проехать скорой помощи, пожарным или полиции, в результате чего погибнут люди. А накануне 1 сентября этот вопрос выглядит еще острее из-за школьников».

«Когда в результате теракта гибнут люди – мы сажаем организаторов и исполнителей. А здесь какие-то смешные штрафы. Оппозиционеры абсолютно распоясавшись призывают в своих аккаунтах в социальных сетях идти на незаконные акции. А мы молчим и ничего не делаем. Здесь нужно в срочном порядке применять всю строгость закона, а сам закон ужесточить буквально в 10 раз. Чтобы ни у кого и мысли не было устраивать такие вещи, да еще и накануне 1 сентября», – заключил Матвейчев.

Как известно, из-за фальсификаций в подписных листах кандидатов в Мосгордуму к выборам не был допущен ряд оппозиционных политиков. При этом Мосгоризбирком, ЦИК и суды внимательно рассматривали жалобы кандидатов на отказ в их регистрации на выборах. У так называемых независимых кандидатов выявлены многочисленные «мертвые души» в подписных листах. Так, Иван Кульнев стал «рекордсменом» в этом – у него в подписных листах нашли 70 умерших человек.

Однако некоторые оппозиционеры вместо того, чтобы доказывать свою правоту в судах – занялись организацией незаконных акций, которые сопровождались массовыми беспорядками. По итогам акций было возбуждено несколько уголовных дел.

В то же время 10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, на который пришли 20 тыс. человек.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России», также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.