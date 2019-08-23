Опубликован ультиматум генерала Толбухина фашистам при освобождении Молдавии

Минобороны опубликовало ультиматум генерала армии Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.

«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Из документа следует, что Толбухин гарантировал оккупантам сохранить жизнь, обеспечить безопасность и оказать медицинскую помощь раненым. Всего в ходе операции по освобождению Молдавии в плен было взято 55,8 тыс. немецких и румынских солдат и офицеров.

В Минобороны отмечают, что перед началом операции немецко-румынская группировка достигала 197 тыс. солдат и офицеров, 9,5 тыс. пулеметов, 1,5 тыс. минометов, 800 противотанковых и 190 штурмовых орудий, 90 танков.

«Внеочередное донесение командарма Берзарина, составленное на рассвете 24 августа 1944 года, когда передовые отряды 5-й ударной армии ворвались в Кишинев и освободили столицу советской Молдавии стало самым ярким документом мультимедийного раздела. На нем сохранилась пометка командующего фронтом Ф.И.Толбухина с указанием поощрить участников штурма. Во время своего стремительного прорыва воины-берзаринцы за один день освободили более 200 городов», – рассказали в Минобороны.

Освобождение Кишинева от немецко-румынской оккупации отмечается 24 августа.

Ранее сообщалось, что визит министра обороны России в Молдавию запланирован на 24 августа.

Напомним, в среду премьер-министр страны Майя Санду заявила, что предстоящий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, поскольку правительство Молдавии не предупредили о встрече заранее.