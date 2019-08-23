Китай призвал уничтожить всех террористов в Сирии

Спецпредставитель правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь на брифинге в Дамаске заявил о необходимости полной ликвидации экстремистских группировок в Сирии.

«Необходимо продолжить борьбу с терроризмом. Несмотря на достигнутые успехи в этой борьбе, процесс еще не окончен», – передает ТАСС слова спецпредставителя правительства КНР со ссылкой на Синьхуа.

Он добавил, что террористическая организация «Исламское государство*» (запрещена в России) по большей части разгромлена, однако ее последователи вновь пытаются укрепить свои позиции.

«Уверены, что должны быть уничтожены все группировки, которые находятся в списке террористических организаций ООН», – заявил спецпредставитель правительства Китая.

Он также потребовал уважать суверенитет Сирии.

«Китайская сторона неоднократно подчеркивала необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сирии, чтобы избежать фрагментации страны», – заявил Се Сяоянь.

Напомним, Госдеп призвал Германию, Францию и Канаду забрать своих террористов из Сирии.

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