Госдеп призвал Германию, Францию и Канаду забрать своих террористов из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны забрать из Сирии своих граждан, воевавших в составе террористических организаций. Он также не исключил, что террористы вернутся «в такие страны, как Германия, Франция, Канада».

«Первый шаг заключается в том, чтобы [все] государства в обязательном порядке взяли на себя ответственность за своих граждан, которые отправились в Сирию, чтобы сражаться на стороне террористов», – приводит ТАСС слова главы Госдепа США.

«Мы хотим, чтобы все страны забирали [из Сирии] своих [воевавших в составе террористических организаций] граждан. Это первый шаг. Крайне важно, чтобы они сделали это», – заявил Помпео в интервью канадскому телеканалу CBC.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что эти люди «представляют опасность для всего мира».

Кроме того, по его словам, «есть и более широкая проблема, которая заключается в <...> необходимости создания механизма, с помощью которого можно было бы задерживать [террористов] <...>, чье происхождение неизвестно или кого другие страны не собираются забирать к себе».

«Международное сообщество должно найти способ, с помощью которого мы смогли бы вместе продолжать задерживать этих террористов таким образом, чтобы это соответствовало принципу верховенства закона и не позволяло им возвращаться на поле боя, – пояснил госсекретарь США. – Я уверен, что в случае, если мы не сможем их задержать, они вернутся в такие страны, как Германия, Франция, Канада».

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу.

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