Трамп пригрозил вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп пригрозил выпустить на свободу захваченных в Сирии боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» из европейских стран, если государства Европы не согласятся забрать их на родину.

«Мы удерживаем [под стражей] тысячи боевиков (запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*») ИГ*, и Европа должна забрать их. Если Европа не заберет их, у меня не останется другого выбора, кроме как выпустить их в страны, откуда они прибыли, то есть в Германию, Францию и другие страны», – приводит ТАСС слова Трампа.

«Мы скажем им (Европе – прим. ВЗГЛЯД), и мы уже сказали им это, чтобы они забрали заключенных, которых мы захватили, потому что Соединенные Штаты не намерены сажать их в Гуантанамо на ближайшие 50 лет и платить за это», – подчеркнул президент США.

Напомним, в среду сирийская армия окружила террористов под Хан-Шейхуном.

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