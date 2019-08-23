На Украине назвали главную помеху для начала переговоров с Россией по газу

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко мешают команде президента Украины Владимира Зеленского договориться с Россией о поставках газа, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Серьезная проблема президента Зеленского и его команды – представители прежней власти Коболев и Витренко, которые ставят палки в колеса, исключая возможность договориться о поставках газа», – написал Медведчук в социальной сети Facebook.

«Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться [с Россией] на новых условиях [поставок газа на Украину]», – подчеркнул политик.

Ранее лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко обвинил руководство «Нафтогаза» в игнорировании интересов Украины и ее жителей в угоду МВФ и входящих в набсовет компании иностранцев.

В начале августа жители Украины призвали Зеленского урезать зарплату председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в 70 раз.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД