Названы сроки поставки беспилотника «Форпост-Р» в российские войска

Поставки нового беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» в войска начнутся с 2020 года, сообщили в Минобороны.

«С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска. Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным Минобороны, беспилотник полностью новый, от предыдущей версии в конструкции остались лишь внешние обводы.

Ранее военное ведомство показало первый полет новейшего беспилотника «Охотник».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД