В Петербурге откроются новые станции метро к 1 сентября

Станции Фрунзенского радиуса метро от «Дунайской» до «Проспекта Славы» готовы на 95%, их приемка состоится 30 августа, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он добавил, что открытия станций ждет почти миллион жителей Северной столицы.

Беглов в четверг совершил пробную поездку по строящимся станциям Фрунзенского радиуса метро от «Дунайской» до «Проспекта Славы».

«Станции [Фрунзенского радиуса метро] готовы на 95%, есть небольшое отставание по «Дунайской». Приемка станций состоится 30 августа. Почти миллион жителей ждут их открытия», – приводит его слова ТАСС.

Открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное» Фрунзенского радиуса метро запланировано на начало сентября.

Благоустройство строительных площадок вокруг трех объектов завершено на 90%. Ростехнадзор ведет проверку трех станций, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В июле первый пробный поезд успешно прошел от станции «Международная» по Фрунзенскому радиусу до строящейся станции «Шушары».

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии метрополитена, он проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчине. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации – 997 тыс. пассажиров. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей.