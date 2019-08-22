В Москве нашли шесть снарядов времен ВОВ

Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен при строительных работах на северо-западе Москвы, до этого пять снарядов нашли на стройплощадке на Ленинградском шоссе, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «при проведении земляных работ у дома № 36 по Второму Силикатному проезду обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны», передает ТАСС.

Территория оцеплена, ожидается прибытие взрывотехников.

Ранее в четверг сразу пять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружены при проведении строительных работ на Ленинградском шоссе в Москве.

На место выехали саперы и представители военной комендатуры.

Напомним, на минувшей неделе на территории Московского Кремля обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Отмечалось, что снаряд находился в ледяном погребе, где в царские времена хранились продукты.